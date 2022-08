Escola de Música do Acre movimentou programação do Palco Cultural da Expoacre

Samba, bossa nova, forró pé de serra e outros ritmos que representam a música produzida no Brasil deram o tom à apresentação dos artistas da Escola de Música do Acre (Emac), no Palco Cultural da Expoacre, durante a noite de domingo, 7, a última da maior feira de negócios do estado.

De acordo com o gestor da escola, Afonso Portela, as atividades da instituição, desde a criação do currículo à execução das ações, envolvem todos, professores, técnicos e pessoal de apoio, além dos alunos. Entre os músicos, há professores efetivos, provisórios e funcionários que atuam nas atividades relacionadas à organização e manutenção de instrumentos.

As apresentações são sempre uma oportunidade para contribuir com a programação dos eventos locais e mostrar ao grande público um pouco do trabalho realizado. “Hoje aqui apresentamos tudo o que a gente desenvolve na Escola de Música”, enfatizou Portela.