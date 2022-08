Espaço Indústria de portas abertas ao público da ExpoAcre 2022

Uma das mais tradicionais atrações da Expoacre, o Espaço Indústria marca presença mais uma vez nesta edição da maior feira de negócios e entretenimento do estado. Além de oportunizar que dezenas de empresas de diferentes segmentos exponham seus produtos, o local também reúne estandes do SESI, SENAI, IEL e Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento, que apresentam soluções e suas ações ao público.

O Espaço Indústria está aberto para visitação desde o último sábado, primeiro dia da Expoacre, mas a solenidade oficial de inauguração foi na noite de domingo, 31 de agosto. Na ocasião, o presidente da FIEAC, João Paulo de Assis, afirmou que a feira certamente trará resultados positivos para o setor industrial.

“Todos os setores de indústria que fazem parte da base da FIEAC estão representados na Expoacre 2022. Este certamente é o evento mais importante para o nosso estado e estamos aqui mostrando para o que viemos. E essa grande festa só é possível com o esforço e empenho dos nossos colaboradores, e por meio da parceria com o Governo do Estado, Sebrae, federações e dos nossos empresários. Vamos aproveitar, pois será a melhor Expoacre de todos os tempos”, discursou João Paulo.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, destacou o esforço do Estado em montar a estrutura para atender os participantes da maior feira agropecuária do Acre. “Este é um importante momento para o setor empresarial, a parceria entre Estado e iniciativa privada está viabilizando um grande volume de negócios, que irá impulsionar a economia acreana”, pontuou.

Também participaram da solenidade de abertura do Espaço Indústria o secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo; o presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Alirio Wanderley; a presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado do Acre (Ageac) Mayara Bandeira, além de diretores da FIEAC, presidentes de sindicatos industriais e outras lideranças empresariais.

No decorrer da feira, o Espaço Indústria também será sede de reuniões do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, apresentação do Programa de Compras Governamentais, workshops, entre outros eventos.