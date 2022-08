Espaço Sebrae na Expoacre: peças de artesanato acreano são expostas em desfile

Com programação para todas as noites da Expoacre, o galpão do Sebrae realizou, nesta terça-feira (2), um desfile com peças de artesãos acreanos. As modelos fizeram exposição de seis peças durante o desfile, entre elas colares para decoração de parede ou mesa.

Segundo o gestor do projeto de artesanato do Sebrae, Marcos Maciente, o desfile das peças foi uma forma que o Sebrae encontrou para mostrar a qualidade das peças dos nossos artesanatos para o público da feira. “A gente está mostrando novidades, que são os colares de enfeites que servem para enfeitar paredes e mesas, temos a marchetaria do Acre que é um dos principais artesanatos do Estado”, explica.

O galpão do Sebrae conta ainda com um estande chamado “Espaço do Artesanato Acreano”, onde está exposto artesanatos de 16 artesãos, com várias tipologias de artesanatos e diversos tipos de matéria-prima, como a madeira, casca, sementes e látex, que são o carro-chefe da entidade.

“Aqui temos uma pequena amostra das melhores peças que são levadas para as feiras nacionais pelo estado do Acre. É um grupo seleto de artesãos que o Sebrae vem trabalhando há alguns anos, são artesãos que passaram por processo de capacitação de técnica, mercado e venda para entrar no mercado nacional”, explica Marcos.

O gestor conta que no Espaço, há artesanatos das cidades de Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia e Rio Branco, onde se encontram os principais polos de artesanato do Acre. “A gente tem um mestre artesão que poucas pessoas no mundo podem chegar nesse padrão de técnica que ele tem. Aqui nós também temos Biojoias, marchetaria e artesanato indígena”, diz.

O desfile contou com duas edições, a primeira no domingo (31) e a segunda nesta terça-feira (2), com as mesmas peças, pois segundo o gestor, os artesãos retornaram há pouco tempo de uma feira nacional e estão com poucas peças. Além disso, algumas peças que estão expostas, foram cedidas por seus compradores para a amostra, mas outras peças estão à venda.

