“Esperança para a nossa gente”, diz Vanda Milani em abertura de comitê no Calafate

Juntamente ao candidato ao governo do Acre, Sérgio Petecão, a candidata ao senado, Dra. Vanda Milani e candidatos a deputados estaduais e federais pela coligação “Com a Força do Povo”, caminharam com apoiadores e inauguraram comitê na estrada principal do bairro Calafate, em Rio Branco, na tarde desta sexta-feira, 26 de agosto.

Com Petecão ao lado, entre a militância, amigos de coligação e moradores do bairro, Vanda Milani falou das esperanças por um Acre melhor com a força e apoio dos que estão caminhando lado a lado nesta campanha.

“Minha gente, quero agradecer a presença de cada um caminhou com a gente lado a lado. Andamos nas ruas da nossa cidade e nos abraçamos para trazermos a esperança para a nossa gente do Calafate, de Rio Branco e de todo o Acre. Estamos trabalhando agora para levantar um governo de oportunidade para todos nós acreanos e para que o nosso estado”, reafirmou Milani.

A caminhada da coligação se estendeu desde o campo de futebol, na estrada principal do Calafate, até a sede do comitê 55, da coligação “Com a Força do Povo”, que fica nas proximidades do Portal da Amazônia, também na estrada principal do bairro.

Com a abertura da sede de mais um comitê na capital, Vanda Milani seguiu para o segundo maior município do estado, Cruzeiro do Sul, onde deve cumprir agenda até a noite de domingo, dia 28 de agosto.