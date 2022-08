Esportes equestres são avaliados como atrativo turístico durante a Expoacre

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), juntamente com os Conselhos de Turismo iniciaram as discussões durante a realização da Expoacre, colocando os esportes equestres como um dos atrativos turísticos para o Estado.

Provas de vaquejada, provas do laço e etapas da prova dos três tambores são algumas das atrações inclusas na programação da Expoacre e que ocorrem em outros municípios acreanos, movimentando economia na alimentação, hospedagem, transporte, entre outros; além de algumas federações do segmento possuírem títulos nacionais, como a NBHA Acre que é bicampeã e reserva no ranking nacional.

O presidente do Conselho Municipal de Turismo de Rio Branco (Comtur), Thiago Higino, afirma que se faz necessário o diálogo com o segmento esportivo como um dos atrativos turísticos.

“A proposta de nos aproximarmos do segmento esportivo equestre proposto pela conselheira e integrante da Seet se identifica com o turismo pois pode colocar o Acre para sediar uma das etapas nacionais, assim como nós podemos fortalecer, iremos convidar os representantes de cada categoria para iniciar a aproximação”, disse Higino.

Para a técnica em turismo da Seet, Rita Ramos, que também é conselheira, a secretaria tem interesse em incluir o segmento equestre no trade turístico.

“Como estamos no período de Expoacre e tratamos do empreendimento na maior feira de agronegócios, surgiu essa proposta no grupo de discussões, pois são profissionais que acabam passando despercebidos, e tem um potencial de crescimento para a economia local e proporciona o turismo. Iremos convidá-los, assim como outras secretarias, para envolver no trade do turismo”, destacou Rita.

O público pode acompanhar a programação da Expoacre e conferir as provas que acontecem todos os dias, no período da manhã e noite, na Arena de Rodeio e Esportes Equestres.