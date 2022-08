Esposa contrata três amantes para o marido com salários de R$ 2 mil

Já pensou em ser uma amante assalariada? Essa inusitada oportunidade de emprego está sendo oferecida pela tailandesa Pattheema Chamnan, de 44 anos. Ela procura três mulheres para “agradar seu marido fisicamente” e, pelo serviço, está disposta a pagar salários equivalentes a R$ 2,2 mil.

Ao tabloide britânico The Mirror, Pattheema contou que enfrenta problemas de saúde mental e, por isso, não consegue satisfazer sexualmente o marido. “Eu não tenho dormido com o meu marido. Isso faz com que eu me sinta uma péssima esposa”, lamentou Pattheema.