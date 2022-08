Estado conclui serviço de terraplanagem para construção de estande de tiro no Complexo Penitenciário de Rio Branco

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), concluiu serviço de terraplanagem para construção do estande de tiro no Complexo Penitenciário de Rio Branco.

Em visita técnica, nesta segunda-feira, 8, o presidente do Deracre, Petronio Antunes, na companhia do presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) e do diretor de Operações, Ronan Fonseca, acompanhou de perto os trabalhos executados pelos agentes técnicos.

“Nossos agentes trabalharam nos serviços de troca de solo, camadas de pavimento, como subleito, sub-base, base e drenagem, para que a construção do estande de tiro seja erguida”, destacou o presidente do Deracre.

Além disso, a equipe executou operação tapa-buraco nas vias do presídio. De acordo com o diretor de Operações do órgão, os agentes técnicos promoveram serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica e implantação de drenagem nas vias.

A operação tapa-buraco promove recuperação do pavimento e garante a conservação da via. O Deracre segue com obras em todo o estado, realizando diversas ações de conservação dos espaços públicos e prédios, assim como tem se pautado no zelo pelo bem público e na preservação do patrimônio.