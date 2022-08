Estado e Prefeitura de Tarauacá recuperam 300 quilômetros de ramais

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, tem trabalhado na recuperação das estradas vicinais. A presença da autarquia na cidade possibilitou a recuperação de mais de 300 quilômetros de ramais.

“O Estado tem dado assistência às famílias nas estradas vicinais de Tarauacá, levando mais acesso e dignidade para a população da zona rural e essa parceria tem garantido a execução dos trabalhos”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Os trabalhadores têm executado serviços de recuperação, melhoramento e restauração dos ramais, no intuito de facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir o deslocamento dos moradores na região.

“Executamos mais de 300 quilômetros de melhoramento de ramais em parceria com a Prefeitura de Tarauacá e o trabalho continua sendo executado no intuito de garantir mais trafegabilidade e acesso ao produtor agrícola”, afirmou o gerente da regional Tarauacá-Envira, André Correia.

Além disso, as máquinas continuam com os trabalhos nos ramais Iomada e Silvanir, no município. O programa Ramais do Acre é uma iniciativa do Estado, em parceria com as prefeituras, para o melhoramento e recuperação de estradas vicinais.

O objetivo é criar condições necessárias para o fortalecimento do agronegócio, escoamento da produção agrícola e garantir o acesso das comunidades aos meios urbanos e a benefícios como educação e saúde.