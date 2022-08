Estado promove ação da campanha Agosto Lilás em Xapuri

A Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do Acre (SEASDHM) esteve em Xapuri realizando ações da campanha Agosto Lilás, com políticas públicas para mulheres e instruções de enfrentamento à violência doméstica.

Em parceria com a prefeitura municipal e a Patrulha Maria da Penha, a equipe multidisciplinar da Diretoria de Políticas para Mulheres da pasta mobilizou a população com uma blitz no centro da cidade, informando a sociedade sobre a Rede de Proteção à Mulher e suas ações. Atendimentos na unidade móvel Ônibus Lilás foram realizados, de maneira sigilosa, com serviços jurídicos, psicológicos e de assistência social.

Palestras e rodas de conversas com adolescentes da rede estadual de ensino também foram realizadas. A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, ressalta: “É exemplar e necessária esse tipo de conversa com os jovens desde cedo, lhes introduzindo ao tema e, por meio da reflexão, promovendo uma sociedade futura mais segura para as mulheres”.

Isabela Fernandes, chefe do Departamento de Promoção de Políticas para Mulheres, explica as atividades realizadas em Xapuri: “Essa é a primeira vez que retornamos ao município após o início da pandemia, e é bom estar de volta, fortalecendo as mulheres xapurienses e combatendo a violência”.

O Agosto Lilás é uma campanha realizada em todo o Brasil anualmente, promovendo a conscientização de enfrentamento à violência contra a mulher no âmbito familiar. A medida também intensifica e fortalece as mulheres, por meio de políticas afirmativas e atividades educativas para a sociedade. A campanha nasceu em 2016 em comemoração aos 10 anos da Lei Maria da Penha e desde então vem se fortificando, promovendo a segurança e a igualdade entre gêneros.