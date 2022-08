Estado realiza formação da educação do campo

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realiza de terça-feira, 23, até sexta, 26, a II Formação da Educação do Campo – Ciclos de Aprendizagem, realizada no auditório da Escola José Ribamar Batista (Ejorb), no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

A capacitação é dirigida a gestores e professores de escolas rurais que não têm gestão, coordenadores de ensino e professores regentes de 38 escolas rurais de difícil acesso no município.

As demais instituições já foram atendidas por oficinas nos dias 13 e 20, na Escola Serafim da Silva Salgado, também localizada na região da Baixada da Sobral.

De acordo com Maria de Nazaré Rodrigues, chefe do Departamento da Educação do Campo da SEE, entre os objetivos do encontro está a recomposição da aprendizagem em decorrência da pandemia, que prejudicou o ensino nas escolas rurais, sobretudo as de difícil acesso. “São lacunas que precisam ser contempladas e concluídas no processo de aprendizagem”, afirma.

A recomposição, ainda de acordo com a gestora, é parte da política do Estado, por meio da SEE, para que os alunos tenham direito à aprendizagem. “Essas formações são necessárias para que os professores tenham condições de ensinar cada vez melhor os alunos”, diz.