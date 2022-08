Estado realiza pesquisa sobre perfil do turista das regiões do Juruá e Tarauacá-Envira

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo do Acre (Seet) deu início na última quinta-feira, 11, a uma pesquisa que busca identificar o perfil do turista que visita a região do Envira .

O levantamento dos dados está sendo realizado por técnicas da pasta, que aproveitam as festividades da região, como o Festival do Açaí, o Novenário de Nossa Senhora da Glória e Expoacre Juruá, para identificar as características desse público.

As técnicas da Seet, Adalgisa Bandeira e Irleide Portela, deslocaram-se para Feijó, onde falaram do turismo para os donos de restaurantes e pousadas, além das capacitações destinada aos atendentes e das pesquisas de identificação do perfil do turista no Festival do Açaí e Festival de Praia.

“Por meio desses dados, o Estado pode ter acesso a recursos de investimentos nas localidades, promovendo também a movimentação econômica nas cidades organizadoras. Observamos o crescimento do número de hospedarias, restaurantes e pousadas, entre outros estabelecimentos. A cultura do turismo pode ser a principal renda de municípios, como já acontece em outros estados”, disse Adalgisa.

As técnicas seguem agora para Tarauacá e Cruzeiro do Sul, onde devem realizar as pesquisas e ministrar cursos sobre atendimento ao público, alimentação e curso para garçom em parceria com o Sistema S.