Estado realiza solenidade em alusão ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua

A Secretaria de Estado de Assistência Social dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), em parceria com o Comitê Intersetorial de Monitoramento e Acompanhamento da População em Situação de Rua do Estado do Acre, realizou nesta sexta-feira 19, uma solenidade alusiva ao Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua no Centro de Referência Especializada para População em Situação de Rua (Centro Pop), em Rio Branco.

A data foi instituída como um movimento nacional em decorrência do Massacre da Sé, ocorrido em 19 de agosto de 2004, em São Paulo, em que nove moradores de rua foram assassinados e outros sete ficaram com deficiências.

Durante toda a semana, foram realizados, para essa população, atendimentos jurídicos, emissão de documentos, realização de oficinas e serviços de assistência social, cidadania e saúde. O evento contou com a participação de diversas instituições, entidades e sociedade civil organizada, e também celebrou a criação do Movimento População em Situação de Rua do Acre, criado no dia 19 de agosto.

Elissandra Vieira, presidente do comitê, explica que o intuito da ação é trazer esperança às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, por isso são levados até elas os serviços aos quais essa clientela não tem acesso.

“É uma preocupação do Estado tornar essa população de rua visível, dar visibilidade a ela, garantindo assim os seus direitos”, ressaltou Elissandra.

Hudson Nunes, coordenador do Movimento Acreano de Pessoas em Situação de Rua (Mapi), falou da relevância da data. “O papel principal do movimento é lutar por reconhecimento de direitos, é reconhecer a pessoa de rua como cidadã, digna dos direitos constitucionais”, afirmou.