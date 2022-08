Estado recupera mais de mil quilômetros de ramais no Baixo Acre

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado na recuperação das estradas vicinais. A destinação do maquinário para as prefeituras do Baixo Acre possibilitou a recuperação de mil km de ramais em Rio Branco, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard, Bujari, Capixaba e Acrelândia.

De acordo com o diretor de Desenvolvimento Regional do órgão, Tony Roque, o Estado tem garantido melhorias na trafegabilidade do produtor rural na região. “Temos avançado a cada dia com o melhoramento das estradas vicinais”, destacou.

Os trabalhadores têm executado serviços de recuperação, melhoramento e restauração dos ramais, no intuito de facilitar o escoamento da produção agrícola e garantir o deslocamento dos moradores na região.

O programa Ramais do Acre é uma iniciativa do Estado, em parceria com as prefeituras, para o melhoramento e recuperação de estradas vicinais. O objetivo é criar condições necessárias para o fortalecimento do agronegócio, escoamento da produção agrícola e garantir o acesso das comunidades aos meios urbanos e a benefícios como educação e saúde.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.