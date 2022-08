Estande do Ieptec oferece massagem corporal e ventosaterapia durante a Expoacre

Os preceptores do Curso Técnico em Saúde Bucal, que também está no catálogo de cursos da escola, ofereceram orientações básicas sobre higiene bucal e entregaram kits de higienização oral para os visitantes. Nesta quinta-feira, 4, é a vez do Cept em Cultura Usina de Artes com uma exposição fotográfica, e nos dois últimos dias de feira, o Cept em Serviços Campos Pereira vai dispor de serviços de cabeleireiro e maquiagem aos visitantes. A equipe do Cept fez uma apresentação sobre a história da escola, distribuiu panfletos narrando os serviços que o centro oferece, disponibilizou testes rápidos de covid-19 pelas mãos dos formadores do Curso Técnico em Enfermagem e educandos que aproveitaram para aprender, na prática, a realizar o procedimento, contando como horas na disciplina Estágio Supervisionado. Na tenda, os Centros de Educação Profissional e Tecnológica (Cepts) da rede Ieptec, nas áreas de gastronomia, hospitalidade e serviços, com as equipes das escolas Miriam Assis Felício e Roberval Cardoso já realizaram suas apresentações. E, na terça e quarta-feira, foi a vez do Cept em Saúde Maria Moreira da Rocha apresentar as ações que desenvolve.

Na quarta-feira, 3, o estande do Ieptec ficou ainda mais movimentado quando as equipes dos cursos técnicos em Estética e Reabilitação Ortopédica entraram em ação. Houve grande interesse do público em participar das massagens corporais e da ventosaterapia, ambos procedimentos estéticos bastante populares e que promovem grande relaxamento aos seus adeptos.