Estudante é esfaqueado por colega em escola; vídeo mostra briga generalizada

Toda a briga foi registrada por outros estudantes, que compartilharam o vídeo nas redes sociais. Durante a confusão, um dos alunos pega o canivete que tinha na cintura e ataca o colega pelas costas, além de desferir socos e chutes. As imagens ainda mostram toda a confusão que se formou no pátio da escola durante o intervalo.

Conforme apurado pela reportagem, pais de estudantes da unidade escolar se chocaram com a situação. “Gente acabaram de esfaquear um aluno no Fernando Saldanha agora na hora do recreio, minha filha mandou mensagem assustada”, disse em uma rede social.

O g1MS entrou em contato com a Secretaria de Estado de Educação (SED), que informou que a escola acionou os responsáveis dos dois alunos envolvidos na briga. O jovem esfaqueado foi encaminhado para Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, sem ferimentos graves.

Em nota, a SED informou que está acompanhando os desdobramentos por intermédio da Coordenadoria Regional de Educação de Ponta Porã (CRE-11), que trabalha na orientação à unidade escolar e nos devidos encaminhamentos e atendimentos aos estudantes envolvidos.