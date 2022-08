Evento sobre Sagrado Feminino e luta dos Povos por direitos reúne mulheres indígenas do AC

Mulheres indígenas de vários povos e lugares do Acre se reúnem durante três dias, na Universidade Federal do Acre (Ufac), em Rio Branco, para falar sobre o Sagrado Feminino e abordar as questões de lutas por seus direitos.

O encontro teve início neste sábado, 20, e se estende até a segunda-feira, 22, conversando com os saberes das plantas medicinais de cada povo. Ainda, abordará temas como o maléfico da alimentação industrializada.

Do ventre da cultura indígena, que trouxe aos dias de hoje milhões de brasileiros, as parteiras terão espaço e fala para expor as experiências e conhecimento milenar.

“São as mulheres indígenas assumindo o seu protagonismo, ninguém precisa falar pelas mulheres indígenas, elas sabem o que querem”, discursou Concita Maia, durante abertura nesta manhã do sábado, 20.