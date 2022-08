Ex-bailarina do Faustão declara quem é ele nos bastidores

Faustão é um dos famosos mais queridos do Brasil, tanto entre o público, como quem teve o prazer de conhece-lo. Hoje na Band, ele se surpreendeu com declaração de ex-funcionária.

Isso porque Erika Schneider, que deixou o apresentador em 2021, resolveu falar sobre ele. Na internet, ela realizou uma linda declaração e disse quem o famoso é por trás das câmeras. Ela contou o que ele fez a ela que quase ninguém sabe.

“Ele [Faustão] tem um coração enorme, acreditou e confiou em mim em todas as funções que me deu. Como bailarina, repórter e apresentando os merchandisings”, declarou ela. “Portanto, sou eternamente grata. Aprendi muito, muito com ele. Se hoje tenho uma carreira e em breve vou voltar a TV é por causa dele”, comentou a beldade sobre Faustão.

“Tratava muito bem sua equipe. Um grande profissional”, finalizou ela sobre o artista da Band. Ela também disse que a equipe sempre viu ele como um sujeito empolgado e grandioso. “Quem não lhe conhece, acha que você é genial, quem lhe conhece, tem certeza disso, e quem já trabalhou com você, sabe que é um gênio”, explicou sobre Faustão.

“Um mito, um ser muito acima da média. Você é excepcional comunicador, patrão e pai”, exaltou a mocinha.

Equipe da Band é obrigada a recontratar bailarina do Faustão

Recentemente (17), uma verdadeira bomba aconteceu nos estúdios da emissora do Morumbi. É que a Band foi obrigada pela Justiça a recontratar uma das bailarinas. Isso porque a profissional justifica que estava grávida quando foi demitida da emissora.

Segundo informações divulgadas pelo colunista Lucas Passin, do UOL, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo exigiu que Gabriela Baltazar seja readmitida e reintegrada ao time de bailarinas do Faustão na Band, após a mesma entrar com um pedido de tutela de urgência e comprovar que já estava grávida no dia da demissão, que no caso, aconteceu em maio de 2022.

Vale dizer que no dia 24 de junho, a bailarina do Faustão fez uma ultrassonografia que comprovou toda sua história, afinal, sua gestação já estava na sexta semana, ou seja, no mês de maio ela já estava gestante.