Ex-BBB Arthur Picoli é acusado de exportar cocaína em quadrilha organizada

“Esse carro não é meu kakakakaka. O meu é uma BMW x6 e está na oficina, não foi apreendida kakakakaka. Galera falando um monte no direct do insta e eu passando mal de rir kakakakak (Castelo é do lado de Conduru, mas não sou eu kakakaka)”, escreveu Arthur Picoli. O participante do BBB21 mostrou um print com a notícia. “Em castelo, PF apreende bens de organização criminosa que exportava cocaína em pisos de mármore para Europa”, dizia a publicação.

Nos comentários, os fãs foram em defesa do ex-BBB. “Mas não foi assim que vc conseguiu tudo o que vc conquistou nos últimos meses, inclusive os R$17,00 antes do BBB?”, ironizou uma. “Que povo louco é esse Arthur, é tanta gente maldosa, pelo amor de Deus te livre desse tipo de gente”, escreveu outra internauta.