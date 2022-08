Ex-BBB Flay sofre humilhação e detona em desabafo

Indignada, a ex-BBB Flay usou os stories do Instagram para demonstrar revolta com algo. É que a cantora descobriu que perdeu patrocínio por causa de suas fotos sensuais nas redes sociais.

Na ocasião, ela disse que a marca demonstrou incômodo com seus registros de biquíni no feed do Instagram. Além disso, ela falou que o fato dela se pronunciar politicamente incomodou os antigos parceiros.

“Eu podia estar surpresa mas no segundo seguinte entendi do que se trata. Perdi um trabalho agora por dois motivos: Eu me posiciono politicamente e posto foto de biquíni e eles não contratam pessoas que se posicionam politicamente nem mulheres que postam foto de biquíni…”, disse ela.

Constrangimento e humilhação

“Misoginia, machismo, sexismo e síndrome de bolsominion. A sensação de impotência, constrangimento e humilhação pelo simples fato de ser mulher e dona das próprias ideias, corpo e atitudes ainda é tão constante nos dias de hoje… pra mim isso é assustador… e como é doloroso sentir na pele cada situação em que isso acontece…”, apontou a ex-BBB.

Já em um outro desabafo, Flay comentou sobre o preconceito que artistas nordestinos sofrem dentro do ramo da música. Ao falar sobre isso, ela se comparou à Juliette, que se lançou oficialmente como cantora desde a saída do BBB 2021.

“Os grandes ícones da música nordestina não tiram o mérito de quem tá chegando agora, assim como os que estão chegando agora não tiram o mérito deles quando 90% do Brasil pediam pra separar o Nordeste do resto do País por puro preconceito conosco”.

“O tuiteiro é assim, acabaram comigo no BBB20, me jogavam tanto hate que se eu não fosse muito forte, teria caído em depressão, como alguns colegas caíram. Aí, quando alguém que não me dei bem lá dentro faz merda aqui fora, eles vem me enaltecer só pra tacar hate na outra pessoa. Daí, Juliette decidiu ser cantora, tuiteiro decidiu me enaltecer só pra desmerecer, descredibilizar e diminuir o talento de Juliette, mesma coisa que faz comigo diariamente”, afirmou.

Preconceito seletivo

Por fim, ela relatou que algumas pessoas da internet são seletivas na hora de serem preconceituosas. Na visão de Flay, todo artista merece reconhecimento pelo seu trabalho.

“Decido comemorar o momento viral que o Nordeste está passando e tuiteiro decide enaltecer nossos representantes, com o único intuito de desmerecer a gente. Nós somos gratos a quem veio antes da gente e fez história, e isso não quer dizer que a gente tenha que abaixar a cabeça e não possa vibrar pelo nosso momento, esse é o meu lugar de fala como artista nordestina, respeitem”, apontou.

Confira a seguir o desabafo de Flay nas redes sociais.