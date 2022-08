Ex BBB perde recurso e pagará mais de R$ 918 mil para a Globo

Marcos Harter deve quase R$ 1 milhão para a Globo após perder o recurso de um processo contra a emissora. O médico já havia perdido na ação que movia contra a empresa para discutir a expulsão dele do Big Brother Brasil, em 2017, mas resolveu entrar com um recurso para questionar o valor que seria pago à empresa depois de perder a causa.

A apelação resultou em um prejuízo para o ex-BBB. Antes, ele precisava pagar R$ 750 mil, incluindo 10% em honorários de advogados. Agora, o percentual subiu para 12% e ele terá que desembolsar a soma de R$ 918.353,10 para se ver livre de problemas com a Justiça.

No processo, Harter tentou conseguir uma indenização por considerar injusta a forma como foi expulso do reality show. Ele alegava que não havia causa para o ocorrido e que a empresa aproveitou a visibilidade dele antes de colocá-lo para fora.

O médico foi expulso do programa após agredir Emily Araújo, com quem ele tinha um relacionamento no BBB.