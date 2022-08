Marcelo Bimbi está namorando dermatologista de 35 anos, conhecida como Rainha da Harmonização

Se a fila andou para Nicole Bahls, que vive um relacionamento com o empresário Marcelo Viana desde janeiro, o mesmo se pode dizer de seu ex-marido. O ator e modelo Marcelo Bimbi, de 35 anos, está namorando a dermatologista mineira Lorena Marcondes, de 35. É o primeiro compromisso mais sério dele desde que se separou da modelo, em julho do ano passado.

Marcelo e Lorena se conheceram quando ela esteve no Acre, terra natal do ator. Os dois participaram como jurados de um concurso de beleza que aconteceu por lá, e não demorou para engatarem um namoro. Por causa do relacionamento, ele tem passado a maior parte do tempo em Belo Horizonte, onde a médica trabalha e é conhecida como a Rainha da Harmonização Facial.

O novo casal esteve no último fim de semana no Rio, onde chegaram a ser fotografados juntos, no maior clima de romance, na Praia de Ipanema, na Zona Sul carioca. Eles também estiveram presentes a uma festa na Rocinha, de onde Lorena postou uma foto.

Veja as fotos: