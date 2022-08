O médico e ex prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, é candidato a deputado federal pelo Podemos. Ele acredita na medicina e política como forma de servir a população.

” Servir por meio de minha profissão médica é salvar vidas, trazer pessoas ao mundo e aplacar dores . E outra forma que encontrei de servir às pessoas foi através da boa política, a política construtiva, que resulta em bem estar para a população, como fizemos na prefeitura de Tarauacá. Aceitei esse desafio de ser candidato a deputado federal para poder ampliar tudo que já fiz. Quero avançar e ser um deputado federal municipalista, que vai garantir recursos para todos os 22 municípios do Acre ” destaca ele.

Como prefeito de Tarauacá fez economia de R$ 100 mil reduzindo cargos comissionados, reconstruiu a cidade após 14 alagações e enchentes durante os anos de 2014/2015. Também realizou concurso público após 14 anos sem certames, para contratação de professores, auxiliares admistrativos, profissionais de saúde: médicos, enfermeiros, ACS, auxiliares de enfermagem.

Outras ações de destaque foram a construção de todas unidades de saúde do município, tirando os prédios do aluguel; construiu creches e escolas polos, construiu quadras poliesportivas e de grama sintética, os mercado municipal e do peixe e fez a rampa de acesso ao porto fluvial.

Em Brasília, como deputado federal, Rodrigo deverá conseguir muitos recursos para o Acre. Como foi prefeito sabe das necessidades de dinheiro nas prefeituras e já tem experiência nisso já que durante a gestão dele Tarauacá foi o Município do Acre campeão em captação de recursos. Em 2016 a Associação dos Municípios do Acre- AMAC, divulgou um ranking em que Tarauacá era o Município que mais havia captado recursos da União nos últimos três anos. Ao todo foram 93 projetos, o que resultou em R$ 43 milhões liberados para diversas áreas e setores do município.

Famoso por atendimento dentro d’água

Um atendimento feito por meio da clínica São Bernardo SOLIDÁRIA durante a alegação de 2021, deixou Rodrigo Damasceno famoso nacionalmente. Com água na cintura ele atendeu uma criança que estava com a mãe dentro de uma canoa e este gesto de solidariedade ganhou o mundo. A foto foi destaque no Fantástico, Caldeirão do Huck e também foi divulgada pelo DJ Alock. Naqueles dias de alegação, ele fez vários atendimentos dentro do Rio Tarauacá.

” Eu comecei atendendo dentro da canoa mas não havia como então fui pra dentro d’água e atendi muitas pessoas. A cidade estava alagada, não havia comunicação e era um dia de caos então fiz minha parte como médico . E a mãe do menino que atendi que apareceu na foto estava grávida “, relata

Rodrigo Damasceno Catão, tem 38 anos, é natural de Tarauacá, formado em Medicina pela Universidade Estadual do Pará e é especializado em Ginecologia e Obstetrícia com pós Graduação em Ultrassonografia. Foi prefeito de Tarauacá, no período de 2013 a 2016.

Inicialmente seria candidato a deputado estadual mas como Ney Amorim saiu para o senado , ele foi convidado e aceitou o desafio pela busca de uma cadeira na Câmara Federal em Brasília.