Ex-sogra de Jorge Viana morre aos 81 anos: “Terá um cantinho especial no céu”

Faleceu nesta sexta-feira (26) a ex-sogra do candidato ao Governo do Acre, Jorge Viana (PT). O comunicado do falecimento de Dona Diomira Baraúna Costa Brilhante, mais conhecida como Dona Dió, foi feito pelo genro nas redes sociais, lamentou a perda.

Dona Dio tinha 81 anos, rio-branquense, professora aposentada (alfabetizou centenas de pessoas na Escola Neutel Maia). Era viúva, casada há 50 anos com Silvio Brilhante (falecido – há 10 anos). Estava com câncer de mama, diagnosticado há 1 ano e começou a ter falência dos órgãos.

“Ela era a matriarca da família Brilhante. Mãe da Áurea, da Silvia, do Ramiro e da Ana; avó da Marian, da Kalu e do Neto; além de bisa da Clara e do André. Dona Diomira conquistava a todos que tinham o privilégio da amizade dela. Esse foi o meu caso. Uma pessoa simples, querida e muito prestativa. É com tristeza que eu compartilho essa notícia com vocês. Mas na certeza que, por tudo de bom que ela fez nessa vida, ela terá um cantinho especial no céu. Obrigado por tudo Dona Diomira. Pela amizade, pelo carinho e por tudo que a senhora fez por mim. Que Deus possa acolher a senhora num lugar muito especial”, escreveu Jorge em homenagem.

O velório está ocorrendo na Capela São João Batista e o enterro será às 17 horas, no cemitério Morada da Paz.