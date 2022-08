Exclusivo: Juh Vellegas dá festão para comemorar aniversário de 6 ano da filha; veja fotos e vídeo

O casal Juh Vellegas e Marcos Santana comemorou, nesta sexta-feira (19) o aniversário da filha Laura. A festa de 6 anos da pequena foi caprichada.

Por meio de seu Instagram oficial, a influenciadora acreana Juh Vellegas publicou alguns momentos do aniversário da filhota, que ganhou uma comemoração com o tema TikToker. A decoração, muito colorida, contou com a logo e caracteres oficias da rede social, além de bolo e doces temáticos.

A aniversariante escolheu um vestido preto com tela e estampa de estrela douradas, All Star e um penteado com fita dourada. Já a mamãe, apostou em uma blusa de manga bordada, bermuda e coturno de couro.

O pai da influenciadora, também aparece em um dos vídeos dançando com a neta. A festa foi realizada no condomínio onde Juliana reside em Rio Branco.

Apaixonada pela festa e pela filha, Juh Vellegas escreveu na legenda da publicação uma declaração de admiração e amor pela filhota: “ 6 anos da TikToker Laura. 🥳🖤 O tempo tá passando muito rápido, e parece q foi ontem que você chegou nas nossas vidas, trazendo alegria e barulho, meu Deus, como gosta de um barulho a menina que sonha em ser cantora. 😂 Filha, eu te amo tanto, e te desejo do fundo do meu coração saúde, felicidade e sucesso!

Tão pequena, e já me assusta como você nasceu pra ganhar o mundo e brilhar. Que Deus te dê sempre sabedoria na sua caminhada! Você é meu sonho realizado, a minha versão melhorada cheia de talento. 😂 Te amo tanto que chega a doer dentro de mim. ❤️”

Os fãs e seguidores da influenciadora também amaram o resultado da festa e não deixaram de comentar.

Veja as fotos do aniversário de Laura: