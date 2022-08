EXCLUSIVO: Saiba quanto custa se hospedar no mesmo hotel de Wesley Safadão no Acre

A coluna Douglas Richer já começou o dia atrás do paradeiro do cantor Wesley Safadão, que é a grande atração desta noite da Expoacre 2022.

Já descobrimos que o cantor deve desembarcar no Acre no final da tarde, em jatinho particular. O local onde o cantor ficará hospedado também já foi descoberto pela nossa equipe.

Safadão ficará hospedado no Nobile Suites Gran Lumni, hotel de luxo no centro da capital acreana.

O cantor ficará hospedado na suíte mais luxuosa do Acre e o site ContilNet teve acesso exclusivo ao local neste domingo (7). A suíte já recebeu todos os presidentes do Brasil que estiveram no Acre.

Nominada de ‘Suíte Royal’, o espaço tem 42 metros quadrados e amplo espaço que proporciona aos clientes o maior conforto possível, deixando literalmente o hóspede em casa. Na suíte, o cantor vai desfrutar de uma ante-sala, cama SuperKing, escritório, banheira de hidromassagem e sua própria máquina de café. A diária custa, em média, R$ 539,00.

O espaço já hospedou o ex-presidente Lula, também o atual presidente Jair Bolsonaro, entre outras celebridades. A suíte também oferece café da manhã reservado, itens de banheiro franceses da marca L’Occitane e o serviço de ‘boa noite’, onde uma camareira prepara a cama por volta das 18h para o hóspede.