Expansão da rede de água de Brasileia irá beneficiar moradores do bairro José Rabelo

O Estado, por meio do Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) e em parceria com a Prefeitura de Brasileia, executa uma obra de ampliação da rede de água para atender os moradores do bairro José Rabelo.

Com 1,7 km de extensão, a nova rede levará água tratada a mais de 400 pessoas. Morando no local há oito anos, Maria de Fátima Silva falou da emoção por ter água encanada em casa. “É muita alegria saber que agora está chegando água aqui no nosso bairro, uma grande bondade pra nós, sem água não tem vida”, disse.

De acordo com o gerente do Saneacre em Brasileia, Erisson Cameli, a intervenção soluciona um antigo problema de abastecimento na região do José Rabelo: “É uma comunidade que vinha sendo abastecida com caminhões-pipa, o que nem sempre atende a todo mundo, e eram muito os percalços”.

Outros investimentos

As obras de ampliação de rede integram um conjunto de medidas adotadas pelo Saneacre nos últimos anos, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento com serviços de água nos municípios do interior.

Ainda em Brasileia, em maio a ampliação da rede do bairro Nazaré garantiu o acesso à água tratada para mais de três mil pessoas. A obra, executada com recursos próprios do Estado, contou com a parceria da prefeitura.

Assis Brasil

E esta semana, o Estado e a Prefeitura de Assis Brasil concluíram a ampliação da rede de água do Km 2 da BR-317. A intervenção permitiu atender mais de 400 pessoas, moradoras da região. “É um pleito antigo da população que, em função da boa qualidade da estação de tratamento do município e da disponibilidade de oferecer água com qualidade, conseguimos atender”, enfatizou o presidente.