Expoacre aquece comércio de serviços nas nove noites de feira

Na semana que antecede a abertura do maior evento de agronegócios do Estado do Acre, a movimentação é intensa para quem trabalha no ramo da confecção, como explica o gerente da Gabby Malharia, Altenor Vasconcelos.

“A semana que antecedeu a cavalgada e a feira em si foi muito intensa para nós devido à confecção de roupas para os participantes das comitivas e das empresas que estão no parque devido à padronização das empresas com os uniformes. Podemos avaliar que a nossa comercialização subiu cinquenta por cento do normal durante o ano”, disse Altenor.

A Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) vem acompanhando cada segmento que se envolve ou é participante do evento, mesmo que indiretamente, pois realizou qualificação e capacitação de muitos, onde a expectativa é de que a feira gere uma circulação de R$100 milhões durante as nove noites, de acordo com o secretário Márcio Pereira.

“A Expoacre gera uma economia e aquece vários segmentos como a confecção, empreendimentos com vendas de acessórios, serviços de estética, entre outras cadeias econômicas. A equipe da secretaria vem acompanhando esse momento de retomada e expectativa. Na última feira, gerou R$74 milhões e estamos confiantes que chegaremos a R$100 milhões nessa feira”, destacou Márcio.

No parque de exposições podem ser encontrados segmentos de alimentação, artesanato, jardinagem, confecção e área destinada aos pets