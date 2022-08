ExpoAcre faturou mais de R$ 200 milhões; “Abrimos o Estado para o agro”, diz Gladson

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (22), o Governo do Acre, a Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Federação do Comércio do Acre (Fecomercio), Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Acre (ACISA) e a Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (Faeac) apresentaram os números da ExpoAcre 2022.

O evento foi realizado entre os dias 30 e 7 de agosto após dois anos suspenso devido à pandemia do coronavírus. O faturamento estimado foi de R$ 209.649.322 – 182% a mais do que a última edição, em 2019.

“É uma feira de entretenimento e lazer, mas também de negócios. Em relação ao volume de negócios, uma alavancagem muito além da expectativa, e isso é resultado de um trabalho de mais de 513 pequenos negócios e expositores e nenhum pode reclamar que não teve público ou cliente”, disse Lauro Santos, diretor técnico Sebrae.

Mais de 30 mil pessoas passaram pela feira a cada noite, segundo os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O setor de máquinas e veículos foi o que mais cresceu: 417,6%, se comparado a 2019. O de bancos vem em segundo, com crescimento de 281,8%. Apenas o setor da indústria teve queda de -8%.

O diretor do Sebrae disse ainda que o fato de o acesso aos shows ter sido feito por dentro do parque ajudou a alavancar o sucesso de vendas.

O secretário de Produção, Edvan Azevedo, disse que os produtores rurais estão sendo prestigiados no Governo Cameli.

“Nós do agro não podemos reclamar de nada pois nunca fomos tão privilegiados. O espaço físico foi ampliado em quase o dobro. Dos R$ 92 milhões arrecadados pelo Banco do Brasil, R$ 60 mi foram para o Agro”, apontou.

Gladson afirmou que o evento foi além da expectativa.

“Eu tenho procurado ser muito democrático e aqui não poderia deixar de agradecer o presidente da República e a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina, pois como afirmo, ninguém faz nada sozinho, e também agradeço os servidores públicos, que nos permitiram estar aqui comemorando os números positivos. Minha maior satisfação foi ver o semblante de alegria, sorrisos. Aos servidores, às iniciativas privadas, às entidades, obrigado. Eu cumpri minha promessa de abrir o Estado para o Agronegócio. As federações têm um papel fundamental em orientar o estado. Então, ano que vem, porque não 300, 400 milhões? O Acre tem que deixar de ser o Estado do já teve. Temos que confiar no nosso estado”, afirmou.

“Tivemos que mudar nosso planejamento por causa de um vírus, e tem 1 ano e 6 meses que eu estou conseguindo falar de qualquer outra ação que não seja na área da saúde”, continuou

Gladson confirmou ainda que o Parque de Exposições vai receber órgãos estaduais para funcionar fora do período da feira: “Mais uma vez eu quero afirmar que vamos fazer o possível para utilizar a ExpoAcre, pois ali foi dinheiro investido e não podemos deixar parado, se acabar”.

Márcio Pereira, secretário de Empreendedorismo e Turismo, disse que a parceria com as instituições foi fundamental para o sucesso da feira.

“100% das vagas dos hotéis foram preenchidas e tivemos mais de 300 expositores”, disse.

Presidente da Faeac, Assuero Veronez, disse que o agronegócio tem se consolidado como carro chefe da economia do Estado.

“Vivemos um momento especial no Acre de integração ao agronegócio nacional, com resultados positivos. Nosso agro está crescendo, se fortalecendo e temos que ter otimismo com as coisas que estão acontecendo”.

João Paulo, presidente da Fieac, falou sobre os números da Indústria.

“Apesar de aparentemente termos diminuído, destacamos que em 2019 tivemos um negócio fora da curva de R$ 5 milhões e, por isso, consideramos o salto positivo. Além disso, se tratando de indústria, a ExpoAcre é uma vitrine, os negócios são feitos posteriormente”.

Daniel Rondon, superintendente do Banco do Brasil, destacou o papel da instituição na feira.

“A ExpoAcre agora entrou no calendário anual de nossa instituição. O superintendente nacional fez questão de vir para a abertura da ExpoAcre, é a primeira vez que ele veio para esse evento, mostrando a importância da feira”, finalizou.