Expoacre Juruá inicia nesta quinta-feira; confira programação completa

Os coordenadores do setor de eventos do Governo do Estado, Júlio César Farias e Dudé Lima, que acabam de promover em Rio Branco a 47ª Expoacre, confirmaram, nesta terça-feira (3), a abertura da 17º Expopacre Juruá na próxima quinta-feira, primeiro de setembro.

O evento se estenderá até o dia quatro de setembro e deve ser o maior da área do interior do Estado, perdendo apenas para Rio Branco, cuja exposição, em nove dias entre julho e agosto, atraiu pelo menos 300 mil pessoas, com média superior a 30 mil por dia, e movimento mais de R$ 200 milhões, segundo dados divulgados pelo Sebrae, Serviço de Apoio à Pequena e Microempresa, que é parceiro do Estado na organização.

“O mesmo sucesso registrado em Rio Branco, nós queremos em Cruzeiro do Sul. É claro que o evento é um pouco menor, mas vai movimentar a economia da regição do Juruá, com a participação de todos os municípios a partir de Feijó, passando por Tarauacá, até Criuzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Marechal Taumathurgo”, disse Farias.

“O gvoernador quer um evento à altura do que merece o povo desta região, principalmente depois de dois anos de paralisação por conta da pandemia. Vamos ter negócios e muita diversão”, acrescentou.

Segundo ele, o público esperado nas quatro noites do evento é estimado em mais de cem mil pessoas. A expectativa de negócios gira em torno dos R$ 6 milhões.

Ao confirmar o evento, os organizadores também divulgaram a programa oficial (veja em anexo). A Expoacre Juruá será iniciada com a abertura ao público dos estandes de exposições de órgãos do Governo estadual. Além disso, o evento contará com shows e apresentação de rodeios.

A seguir, veja a programa oficial divulgada nesta tarde de terça-feira: