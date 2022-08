Expoacre tem espaço para confecção de roupas para pets

A maior feira de agronegócios do Estado do Acre não deixou ninguém de fora da festa. Tanto que, no espaço da confecção da Economia Solidária, organizado pela Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), também existe a área destinada aos pets.

A idealizadora das roupas para crianças e pets é a dona Maria Perpétua, uma apaixonada por animais, principalmente da raça pinscher, dos quais dois são seus modelos, vistos passeando pelas dependências do parque de exposições na maior tranquilidade. A confecção das roupas passou de uma terapia para uma economia.

“Acabei me tornando soro positivo por conta do meu marido que já é falecido. Os médicos me desenganaram e, se eu não fosse uma pessoa de fé, teria morrido, e Deus me possibilitou estar aqui. Fiz de uma terapia a economia de vida. Sou aposentada e passei a me dedicar na criação de vestimenta para crianças e para animais. Se Deus me deu essa oportunidade de viver e esse dom, ele tem planos para mim”, ressaltou Maria.

O secretário de Empreendedorismo e Turismo, Márcio Pereira, andou no stand da economia solidária, ouvindo cada expositor e disse compartilhar da paixão da dona Maria por animais.

“A gente se inspira duas vezes: a primeira, pela força e fé que a dona Maria tem; a outra, pelo trabalho e dedicação que ela possui com os animais. Tenho um pinscher em casa e eles são extremamente tranquilos. As pessoas que, às vezes, criticam a Expoacre precisam conhecer essas histórias de superação e que muitos aqui têm a exposição como uma fonte de renda para o final do ano”, destacou Pereira.

O espaço da confecção está no mesmo espaço do artesanato e jardinagem, próximo a maquete do viaduto.