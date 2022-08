ExpoCapixaba é cancelada após aumento de casos de Covid no Acre

A Comissão organizadora da ExpoCapixaba 2022 anunciou nesta segunda-feira (01) o cancelamento da Feira de Agronegócios (ExpoCapixaba), em decorrência do aumento de casos de covid-19 no município de Capixaba.

A atitude, tomada em comum acordo com os organizadores e patrocinadores, leva em conta que uma das medidas de segurança no combate à Covid-19, é evitar a aglomeração de pessoas. Nesse sentido, inclusive a escola Municipal Nair Sombra, adiou a realização de seu arraiá intitulado III Festa na Roça.

De antemão a organização, informou que toda a logística da ExpoCapixaba 2022 será utilizada na ExpoCapixaba 2023 que acontecerá no mês de Abril, juntamente com a comemoração do aniversário do município.