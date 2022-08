ExpoJuruá: organizadores prometem evento com mesmo sucesso ou até maior que a ExpoAcre

A 17ª versão da Expoacre Juruá, maior evento de negócios com base na agricultura e produção rural da região, foi confirmada para ser realizada de 1 a 4 de setembro deste ano. A confirmação foi feita na manhã desta segunda-feira (15) pelos coordenadores do evento, Júlio César Farias e Dudé Lima, os mesmos que coordenaram com sucesso a Expoacre em Rio Branco depois de dois anos sem a realização do evento, por causa da pandemia.

O sucesso da feira em Rio Branco, durante nove noites de eventos variados e a presença de pelo menos 300 mil pessoas, com a média de mais de 30 mil por dia, foi determinante para que o governo se esforçasse para a realização da mesma versão, embora menor, na região do Juruá.

“Mal terminamos a Feira em Rio Branco e já vamos começar a organizar a do Juruá”, disse o governador do Estado, Glason Cameli, ao determinar que os coordenadores do evento se deslocassem para Cruzeiro do Sul para iniciar os preparativos do evento. “Queremos o mesmo sucesso ou maior da feira em Rio Branco para o evento no Juruá. Nosso povo merece o divertimento e a realização de negócios, com a geração de emprego e renda”, disse Cameli.

A Expoacre Juruá será realizada na área de estacionamento do Arena, o estádio de futebol às margens da rodovia 405, perímetro urbano de Cruzeiro do Sul. Com previsão de ser realizado em meados de setembro, em Cruzeiro do Sul, o evento promete ousar com muito entretenimento, shows de artistas de renome nacional e local, cavalgada, rodeio e outras atividades.

A programação, que ainda pode ser alterada, é a seguinte: dia 1, show gospel; dia 2, rodeio e vaquejada; dia 3, apresentação e lutas do UFC, cuja entrada será cobrada com 1kg de alimento não perecível, e dia 4, cavalgada, show do cantor Murilo Huff, na noite de encerramento.

As inscrições para a cavalgada já estão abertas no Senar e na Associação Comercial do Vale do Juruá, assim como as inscrições para quem queira expor no evento. A Expojuruá é realizada em parceria com o Sebrae, Associação Comercial e outras entidades públicas e privadas.

O cronograma, que se iniciou no dia 29 de abril, com visita técnica da equipe organizadora, segue com a limpeza total da área do entorno do estádio Arena do Juruá, espaço que será transformado num grande parque de exposições.

O Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, avança com a limpeza do local e prepara área de um hectare, onde será realizada a corrida de motocross, uma das novidades da feira deste ano.

A ideia é antecipar a obra e garantir treinamento aos pilotos da região.