Expressões de Deborah Secco durante encontro com Wanessa Camargo arranca risadas; VÍDEO

Você por aqui? Encontro de Deborah Secco e Wanessa Camargo leva web à loucura por conta das expressões faciais da atriz. Na noite do último sábado, dia 13, a TV Globo reuniu um timaço de artistas no programa Altas Horas para arrecadar fundos para o Criança Esperança. A ocasião acabou promovendo uma reunião 19 anos após o triângulo amoroso involuntário com Dado Dolabella.

Para quem não sabe, enquanto Dado e Deborah eram noivos e moravam juntos surgiu um boato que ele a traía com Wanessa. Não muito tempo depois, o casal rompeu o relacionamento e o ator assumiu um romance com a cantora. Naturalmente, as duas mulheres não estariam muito confortáveis de dividirem o mesmo espaço, o que gerou uma cena para lá de engraçada.

Enquanto a filha de Zezé Di Camargo cantava, a câmera desviou o foco para Deborah, que lançava um olhar atravessado à artista. Ao perceber que estava sendo gravada, ela logo mudou a expressão para um sorriso. Os registros viralizaram na web e os internautas se divertiram com a situação. Confira o vídeo do momento abaixo: