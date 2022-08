Fábio Arruda traiu ex-esposa com Ana Maria Braga e pode ser processado

A novela sobre o affair entre Ana Maria Braga e um funcionário da TV Globo continua dando o que falar. Veio a público recentemente os boatos que a loira comandante do “Mais Você”, estaria se relacionamento e com um novo amor. O felizardo da vez seria um de seus companheiros de profissão, Fábio Arruda.

Fábio era editor da Rede Globo, e teria pedido demissão do seu cargo no setor de esportes da emissora, após assumir o romance com Ana Maria Braga. O comunicador migrou para equipe do programa de entretenimento da apresentadora, que estaria apaixonada e apostando na relação.

Mas, como nem tudo são flores, alguns relatos da vida pessoal do namorado de Ana estão dando o que falar. Segundo informações confirmadas com exclusividade por Kaká Novelas, colunista do programa “Melhor da Tarde“, da Band, Fábio Arruda tinha uma união estável com sua ex-companheira, que também trabalha na Globo, enquanto o editor paquerava Ana Maria nos bastidores.

O colunista afirmou que o affair de Ana Maria Braga foi descoberto pela ex após ela achar algumas conversas dele com a loira. Além disso, fontes ligadas a Ana e funcionários da Globo afirmaram que Fábio Arruda pode ser processado por danos morais, por sua ex-mulher.

Arruda teria alugado um apartamento com a ex, quando foram morar juntos, e ele não conseguia pagar, pois o salário não condizia com o valor do imóvel alugando. A mulher, que também é da Globo, teve que pagar tudo para o nome dela não ficar sujo. Até o momento, Fábio não se manifestou sobre o assunto e nem falou sobre a relação com Ana.