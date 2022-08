Fábio Rueda participa de lançamento de campanha em Xapuri

O candidato a deputado federal, Dr. Fábio Rueda (UB), marcou presença no lançamento da campanha do deputado estadual Antônio Pedro (UB), ocorrido nesta sexta-feira (26), no clube ASSEMUX em Xapuri. O evento contou com uma carreata com eleitores e apoiadores e também com a presença do candidato ao senado, Alan Rick (UB).

O anfitrião Antônio Pedro agradeceu a presença do candidato Fábio Rueda, e explicou o porquê de ter escolhido o médico como seu deputado federal. “Quero agradecer, de coração, a presença do nosso futuro deputado federal, Dr. Fábio Rueda, eu que conheci o Fábio e logo de cara escolhi como meu deputado federal pelo seu caráter, humildade e compromisso com a população do nosso estado”.

Alan Rick usou o dispositivo para reafirmar o compromisso que Rueda tem com o Acre e comentou sobre o cuidado que ele tem com com todas as pessoas: “Quero cumprimentar esse jovem médico, o Dr. Fábio Rueda, ele que se diferencia na medicina, ele que é um médico que não só exerce a medicina como algo superficial. O Dr. Fábio Rueda é o médico que cuida do pequeno com carinho e apreço e agora ele quer cuidar de todos os acreanos como deputado federal, com o mesmo carinho que exerce a medicina”

O candidato Dr. Fábio Rueda agradeceu o carinho de todos e parabenizou os candidatos Alan e Antônio Pedro, por junto dele formarem um grupo que possui compromisso com o Acre : ” Que alegria participar dessa festa de vocês, eu fico muito feliz de compor esse grupo de pessoas compromissadas e sensíveis com as causas do nosso povo, esse é o movimento que temos que fortalecer. Parabéns ao deputado Antônio Pedro, parabéns ao candidato Alan Rick, parabéns para Xapuri e para o Acre”, comentou.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Capixaba, Manoel Maia (UB), lideranças religiosas, lideranças comunitárias e políticas.