Conhecido como seu João do tacacá, o morador do bairro da paz, desapareceu nas proximidades do bairro Geraldo Flaming, em Rio Branco.

De acordo com a família, João saiu de sua casa por volta das 8h30h desse sábado. A família erelatou que está muito apreensiva pois o idoso é portador de Alzheimer.

Qualquer informação ligar no número 68 999196480/999136096.