Fátima Bernardes entrega verdade por trás de divórcio com William Bonner

Após uma separação que chocou todo o Brasil em 2016, Fátima Bernardes e William Bonner tornaram esse um assunto discreto e sigiloso, não cedendo à curiosidade do público. No entanto, ao participar do programa Roda Viva, Fátima Bernardes fez algumas novas revelações sobre como se deu o término.

A apresentadora, que atualmente se prepara para estrear o The Voice em Novembro deste ano, esteve no programa Roda Viva e falou sobre os mais variados assuntos. Entre eles, sobre como se sente em relação ao novo programa que ela vai comandar, sobre sua experiência na TV e muitos outros mais. Em suma, um dos assuntos citados que mais chamou a atenção dos telespectadores foi acerca do seu divórcio com William Bonner.

O ex casal que se divorciou em 2016 e teve 3 filhos, evitam comentar e alimentar rumores sobre a separação. A apresentadora revelou que, afim de evitar fofocas, eles entraram em comum acordo na hora de tornar público o fim do casamento. Esse receio se dá justamente pelo fato de serem pessoas públicas. Na entrevista, Fátima comentou que tinha medo de que fossem inventadas fofocas em torno do divórcio. Ela acredita que anunciar o fim da relação de forma objetiva foi a melhor escolha.

“Na nossa separação fizemos um comunicado e nunca mais tocamos no assunto. E morre ali”, falou a apresentadora. Atualmente, Fátima Bernardes namora com o deputado Túlio Gatelha. Já o âncora da Globo, William Bonner, é casado com a fisioterapeuta Natasha Dantas desde no ano de 2018.

Fátima Bernardes revela ter medo da acomodação

Ainda no programa Roda Viva, Fátima comentou que tem medo de ficar parada. Além disso, ela acredita que a vida dela é feita de ciclos que se reiniciam e se reinventam.

“Eu sou feita de ciclos e parece que de 10 em 10 anos eu mudo de rumos. Foi assim no jornalismo e tá sendo assim fora dele. Em 2012 eu estreei no Encontro e em 2022 eu saí dele. Mas do que coragem, é um medo da acomodação. A hora que eu me acomodar é o primeiro passo para me desinteressar pelo que eu faço”, contou a jornalista.