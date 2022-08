Feto é encontrado em estação de tratamento de esgoto; polícia investiga

De acordo com o delegado Filipe Davanso, o feto estava preso na tela de proteção, por onde passam os primeiros rejeitos. No local, foi constatado que o feto tinha aproximadamente cinco meses e 25 centímetros.

Peritos recolheram o bebê e encaminharam para análise. A Polícia Civil espera pelos laudos dos médicos legistas para continuar com as investigações e apurar as circunstâncias, se o aborto foi criminoso ou espontâneo.