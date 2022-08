FGTS: veja até quando pode ser resgatado o valor de R$ 1.000

Ainda que seguindo os cuidados recomendados para lidar com a economia atual, o governo segue tomando medidas para tentar fazer o dinheiro chegar aos trabalhadores, aumentando o poder de compra de todos. Uma dessas medidas foi a liberação do chamado saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Estamos falando de algo parecido com o que já tinha sido liberado para auxiliar no combate à Covid-19 no ano de 2020, porém com a diferença de que o valor para saque no ano de 2022 está sendo maior, podendo chegar a mil reais, mas isso apenas caso a pessoa tenha esse valor disponível em sua conta do fundo.

E embora isso já tenha acontecido durante os meses de abril e junho, quem demorou para fazer o resgate pode correr atrás do prejuízo, mas o tempo está correndo! Muitas pessoas acham que a data final já passou, mas ainda é possível solicitar o dinheiro até o dia 15 de dezembro usando o aplicativo do FGTS.

Mas agora, em vez de ter acesso imediato ao dinheiro, a pessoa terá que esperar 15 dias úteis desde o momento que fez a solicitação para que o valor vá direto para a poupança digital do Caixa Tem.

Vale lembrar que dá para fazer muito com essa carteira digital. Você pode, por exemplo, pagar contas, gerar e quitar boletos, fazer compras online usando um cartão de débito virtual, enviar dinheiro com PIX e até recarregar o celular.

E se ficou curioso em como fazer a consulta para descobrir se tem ou não direito ao dinheiro, basta entrar no site do fundo ou então usar o aplicativo que é válido para Android e iOS.

Confira esse passo a passo:

Baixe o aplicativo do FGTS ou então o atualize, caso já o tenha;

Informe o seu CPF e depois confirme que não é um robô;

Informe a sua senha e continue;

Depois disso tudo, aparecerá uma mensagem com as informações sobre o saque extraordinário. Você deve clicar em “Entendi”;

Na tela inicial, siga para “Saque Extraordinário”. Em seguida, irá aparecer o quanto você pode sacar;

Clique então para ver as suas contas liberadas para saber de onde esse dinheiro virá;

Para liberar o valor, basta clicar em “Solicitar saque”.

Vale lembrar que nenhum trabalhador é obrigado a fazer o saque. Caso a pessoa não queira, ela pode informar isso usando o aplicativo do FGTS ou mesmo indo a uma agência da Caixa.

Ainda que o dinheiro esteja na poupança digital, o profissional pode desfazer esse crédito automático, mas isso deve ser iniciado até 10 de novembro.