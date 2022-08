Fifa antecipa início da Copa do Mundo no Catar

A Fifa anunciou, nesta quinta-feira (11/8), que o primeiro jogo da competição, entre Catar e Equador, e a cerimônia de abertura foram antecipados e acontecerão no domingo, dia 20 de novembro. Dessa forma, a partida entre Senegal e Holanda foi remarcada para às 19h da segunda-feira, no dia 21 de novembro.

De acordo com a entidade, “a decisão seguiu uma avaliação da concorrência e das implicações operacionais, bem como um processo de consulta completo e um acordo com as principais partes interessadas e o país anfitrião”.

As seleções envolvidas já estavam avisadas das possibilidades de mudança e a decisão foi tomada de forma unânime pelo Conselho da Fifa. Os torcedores que compraram os ingressos para esses confrontos também foram comunicados sobre as remarcações e as entradas continuarão valendo.

O calendário de jogos e regulamento da Copa do Mundo do Catar já foram alterados de acordo com as novas mudanças.

A Seleção Brasileira estreia no Catar na quinta-feira, dia 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia, no Estádio Nacional de Lusail. A outra partida do grupo entre Suíça e Camarões será no mesmo dia, porém, às 7h.