Filha de Belchior segue legado do pai e inicia carreira como cantora; confira

Inspirada pela paixão do pai Belchior, Vannick Belchior está iniciando a carreira musical. A cantora lançou o EP Das Coisas Que Aprendi nos Discos, com seis músicas que estavam presentes na obra do cantor, no dia 12 de agosto, data em que completou um ano de carreira.

“A ideia foi perpetuar essas músicas do meu pai com um ar mais contemporâneo, seja nos arranjos, na interpretação, coisas que meu pai também gostava muito de fazer nos shows. Eu quis interpretar da minha forma essas seis músicas clássicas que eu me identifico bastante, que firmam o meu começo de carreira. O meu trabalho é essa fusão de Vannick e Belchior”, explica.

“O meu sentimento de seguir a música é simplesmente atender um chamado da vida, um chamado do destino. Estou seguindo em frente fazendo o que eu sei que é necessário, o que eu preciso fazer. Não me sinto pressionada, estou firme na minha caminhada”, revela. O popular artista da MPB sempre anunciou, nos bastidores dos shows, que a filha caçula seria cantora quando crescesse. Agora, aos 25 anos de idade, ela se lança oficialmente e explora De Primeira Grandeza como faixa-foco, em um clipe carregado de expressões artísticas. “A arte é uma coisa só, ela só se ramifica nas habilidades de quem a faz. Ela vai causar sensações únicas, mas uma fortalece a outra. A música, dança, pintura e o teatro se fortalecem. Meu intuito nesse clipe foi trazer essas forças todas aliadas, mostrando como todos os viés da arte são impactantes e de extrema importância”, conta.

Sobre a carreira

Vannick Belchior nem sempre seguiu o caminho da música. Fã de MPB desde criança, tinha certeza que seria cantora. Mesmo com essa influência forte dentro de casa, ela teve mudanças durante o percurso e se formou em uma faculdade de direito. Mesmo após esse longo período sem os palcos, acabou tendo um reencontro que mudou sua vida.

“Há um ano tive um encontro com o Tarcísio Sardinha, um parceiro do meu pai, e ele me recolocou no mundo da música. Ali, eu entendi que era o momento de explorar a música na minha vida, de me descobrir enquanto cantora. Embora a música sempre tivesse pairado nos meus pensamentos, apenas em 2021 tive a certeza dessa caminhada artística”, revela.

Sardinha, inclusive, ficou surpreso com o timbre da cantora e acredita que filha e pai têm muitas semelhanças artísticas. Sobre as caraterísticas que o público pode esperar, Vannick afirmou que a energia e o elo com o pai Belchior são os principais motivadores nesse início de carreira.

“Nos palcos, eu consigo expressar bem que eu sou como artista. Consigo mostrar como a música me toca profundamente, tenho uma troca de carisma com o público, gosto de sorrir e levar alegria para os palcos, sempre levando minha essência”, antecipa.

O EP de estreia conta com as faixas Como Nossos Pais, Sujeito de Sorte, Apenas Um Rapaz Latino Americano, Galos, Noites e Quintais, Paralelas e De Primeira Grandeza.