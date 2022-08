Filho da viúva de Elvis revela confusão com família de Michael Jackson

Navarone Garcia, de 34 anos de idade, é filho de Priscilla Presley, viúva do cantor Elvis Presley, com o diretor brasileiro Marco Garibaldi. Ele foi entrevistado por Danilo Gentili, no programa The Noite, do SBT, e revelou uma confusão entre a família Presley e a família de Michael Jackson.

O homem afirmou que já deu um soco no sobrinho do Rei do Pop. “Era Páscoa e a gente estava fazendo uma corrida para o trampolim. Ele me agarrou e me puxou, aí eu me virei e [simula som de batida]. Duas semanas depois eu recebi uma carta dele pedindo desculpas para mim, por ter me agarrado”, conta.

Navarone também conversou sobre o encontro com a família no Brasil. “Descobri minha família aqui [no Brasil] mais ou menos cinco anos atrás. Meu primo falou comigo no Instagram e eles sempre souberam da minha existência, desde que eu era pequenininho, mas não sabiam como entrar em contato. Eu respondi, é claro, e poucas semanas depois eu estava no Brasil com a minha família”, relatou.