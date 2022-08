Filho de Che Guevara, Camilo morre aos 60 anos na Venezuela

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, publicou no Twitter uma homenagem a Camilo:

“Com profunda tristeza, nos despedimos de Camilo, filho de Che e promotor de suas ideias, como diretor do Centro Che, que preserva parte do extraordinário legado de seu pai. Abraços para sua mãe, Aleida, sua viúva e filhas e toda a família Guevara March”, escreveu o presidente cubano.

Seu pai, Che Guevara, foi um dos principais líderes da Revolução Cubana. Ele nasceu na Argentina em 1928 e participou de marchas políticas desde jovem. Viajou por toda a América Latina em cima de uma moto, fato que ficou registrado no filme “Diários de Motocicleta” de 2004, do diretor brasileiro Walter Salles.

Formado em medicina, em 1955 conheceu os irmãos Fidel e Raúl Castro. Juntos lutaram contra o ditador Fulgencio Batista e atuaram na formação do regime comunista em Cuba .

Camilo Guevara era um dos quatro filhos do revolucionário argentino com a cubana Aleida March. Os outros são Aleida, Celia e Ernesto. Che teve outra filha, Hilda, já falecida, de seu casamento anterior com a peruana Hilda Gadea.