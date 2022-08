Filme acreano Noites Alienígenas é vencedor no Festival de Cinema de Gramado

O Estado do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), intermediou o financiamento do longa-metragem Noites Alienígenas, que recebeu recursos da Lei Aldir Blanc, no valor de R$ 25 mil. O filme foi o grande vencedor da 50ª edição do Festival Cinematográfico de Gramado, cuja premiação se deu no último sábado, 20.

A obra recebeu ao todo seis prêmios pela produção, dos quais cinco Kikitos: melhor filme, melhor ator (Gabriel Knoxx), melhor atriz coadjuvante (Joana Gatis), melhor ator coadjuvante (Chico Diaz) e troféu da crítica, entregue pela Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) e Accirs (Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul). Recebeu, ainda, menção honrosa pela atuação do ator indígena Adanilo Reis.

A trama, dirigida pelo cineasta Sérgio de Carvalho, apresenta o ambiente social conturbado da periferia de uma capital amazônica, Rio Branco, com o impacto da criminalidade entre os jovens, oriundos de famílias indígenas e seringueiras.

O longa será exibido no Festival de Cinema de Gotemburgo, na Suécia, no início de 2023.