Filme rodado no Acre é escolhido como o melhor longa metragem no Festival de Gramado

O melhor filme brasileiro de longa metragem, vencedor do 50º Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, com resultado anunciado na madrugada deste domingo (21), é o filme acreano “Noites Alienígenas”, do diretor Sérgio de Carvalho. Os atores Chico Diaz, Gabriel Knoxx, Adalino e a ex-BBB Gleici Damasceno fazem parte do filme vencedor, com enredo que aborda o tráfico de drogas nas ruas de Rio Branco, capital do Acre.