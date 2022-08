Fiorella Mattheis revela que está grávida de herdeiro da Globo

Um ano após se casar com o empresário Roberto Marinho Neto, herdeiro do Grupo Globo, a atriz e apresentadora Fiorella Mattheis agora espera um bebê desta relação. A coluna LeoDias descobriu que o anúncio da gravidez aconteceu em uma reunião apenas para amigos mais íntimos, que contou com Giovanna Ewbank e Gabriela Pugliesi entre os famosos.

Juntos desde 2017, Fiorella e Marinho Neto vivem uma união completamente discreta e distante dos holofotes. Nas redes sociais, inclusive, eles praticamente não aparecem juntos. A última publicação com os dois na mesma foto aconteceu em dezembro do ano passado.

Roberto Marinho Neto é um dos sócios e também foi o presidente do Grupo Globo, o 17º maior conglomerado de mídia do mundo. Já Fiorella Mattheis surgiu como vilã em Malhação 2007.

Ao longo dos anos ela colecionou papeis em séries e algumas novelas. Recentemente ela pôde ser vista em uma participação especial em A Favorita, novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo.