Flamengo sai na frente, mas Palmeiras empata e mantém vantagem

Neste domingo (21/8), Palmeiras e Flamengo cumpriram com a expectativa que criaram em torno da partida entre duas das melhores equipes do país, válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo movimentado, as duas equipes acabaram empatando em 1 x 1.

Ainda no primeiro tempo, Ayrton cruzou para Victor Hugo abrir o placar para o Mengão. Na segunda etapa, Raphael Veiga acertou belo chute de fora da área e deixou tudo igual.

Com o resultado, o Verdão se manteve na 1ª colocação com 49 pontos. O Flamengo é o 3º na tabela com 40.

Resumo da partida

Como era de se esperar, o jogo começou em alta voltagem, com os dois times partindo para o ataque buscando abrir o placar. Usando o fator casa ao seu favor, o Palmeiras pressionava, mas a defesa do Flamengo se mantinha bem posicionada e evitada os lances de maior risco.

Com a imposição palmeirense, restou ao Rubro-negro investir nos contra-ataques. E a estratégia deu certo. Após boa jogada individual, Ayrton cruzou na medida e Victor Hugo abriu o placar com 28 minutos de jogo.

Na segunda etapa, a pressão aumentou ainda mais. Durante os 15 minutos iniciais, o Verdão foi todo ao ataque e chegou a fazer um gol com Raphael Veiga, mas a arbitragem anulou por impedimento.

Só que de tanto insistir, o Verdão conseguiu, justamente com seu camisa 23. Dudu tocou para Veiga na entrada da área, o meia bateu no canto do goleiro Santos que não conseguiu evitar o empate, 1 x 1.

Animado, o Verdão partiu para cima do Flamengo, que mexeu no time e equilibrou a situação para tentar evitar a virada. Mesmo assim, o Palmeiras tinha o controle da partida e sofria pouco em sua defesa, enquanto fazia a dupla de zagueiros flamenguistas terem muito trabalho.

Na reta final, o jogo passou a ficar mais brigado e disputado. Com os ânimos mais exaltados, os jogadores passaram a fazer mais faltas e a partida perdeu em sua qualidade técnica.