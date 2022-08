Fluminense x Corinthians: veja escalações, arbitragem e onde assistir

Fluminense e Corinthians entram em campo nesta quarta-feira pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil . A bola rola às 19h30 no Maracanã. O ge acompanha em tempo real .

Após a classificação nas quartas de final com o Fortaleza no empate em 2 a 2, o Fluminense vem de vitória expressiva em cima do Coritiba, no Maracanã, por 5 a 2. O resultado deixou o time na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Na partida, o time comandado por Fernando Diniz contou com peças importantes que não são titulares e surgem como opções. Nathan fez gol de falta e Willian Bigode fez dois gols com assistências de Michel Araújo.

Depois de perder por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final, o Corinthians contou com a força da torcida para reverter o placar e se classificar com um 4 a 1 em casa. Precisando descansar a equipe, Vítor Pereira poupou titulares contra o Fortaleza, na derrota do fim de semana no Brasileirão. O treinador português quer os principais jogadores chegando inteiros para a decisão.

As duas equipes já se enfrentaram 116 vezes na história, com 41 vitórias do Corinthians, 33 empates e 42 do Fluminense. Na Copa do Brasil, são duas vitórias do Timão e dois empates.