Foragido acusado de homicídio e outros crimes é capturado no Acre

A Polícia Civil prendeu, na manhã desta segunda-feira, 29, D. S. de. 23 anos de idade, em cumprimento de Mandado de Prisão em aberto pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

A ação policial cumpriu 5 mandados de busca e apreensão e de prisão em vários alvos localizados no município de Assis Brasil.

O preso é investigado pelo cometimento de vários outros crimes, dentre eles roubo, homicídio, integrar organização criminosa e tráfico de drogas.

O trabalho da Polícia Civil tem sido intensificado em todas as regionais do estado no sentido de mitigar ações delituosas e contribuir com a redução dos índices de crinalidade.