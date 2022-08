Fórmula 1: confira a lista dos pilotos mais bem pagos do mundo

O site Spotrac divulgou, nesta quarta-feira (17/8), os salários dos pilotos da Fórmula 1 que compõe o grid em 2022.

O piloto mais bem pago não deixa surpresas. O inglês Lewis Hamilton é um nome dominante no automobilismo há alguns anos, uma vez que assume o título de único heptacampeão mundial do grid. Pilotando pela Mercedes, ele se tornou uma estrela além do esporte e conquista fãs por todo o mundo. Na lista, Hamilton é seguido pelo holandês Max Verstappen, atual campeão da competição e líder do Campeonato de Pilotos.

Lewis Hamilton recebe US$ 40 milhões (aproximadamente R$ 207 milhões) por ano, deixando Max Verstappen para trás com o salário de US$ 25 milhões (R$ 129 milhões). O espanhol Fernando Alonso vem em 3º, ao lado de Lando Norris, com US$ 20 milhões (R$ 103 milhões). Em seguida, os pilotos Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel recebem US$ 15 milhões (R$ 77 milhões).

Confira a lista completa:

1 – Lewis Hamilton – 40 milhões

2 – Max Verstappen – 25 milhões

3 e 4 – Fernando Alonso e Lando Norris – 20 milhões

5 e 6 – Daniel Ricciardo e Sebastian Vettel – 15 milhões

7 – Charles Leclerc – 12 milhões

8, 9 e 10 – Carlos Sainz, Lance Stroll e Valtteri Bottas – 10 milhões

11 – Sergio Pérez – 8 milhões

12 – Kevin Magnussen – 6 milhões

13, 14 e 15 – Esteban Ocon, George Russell e Pierre Gasly – 5 milhões

16 – Alexander Albon – 2 milhões

17, 18 e 19 – Mick Schumacher, Nicholas Latifi e Zhou Guanyu – 1 milhão

20 – Yuki Tsunoda – 750 mil